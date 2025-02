Der Fahrer eines Kleintransporters fährt in den frühen Morgenstunden auf das Ende eines Staus auf. Zwei Menschen sterben. Der Stau hatte sich nach einem anderen Unfall gebildet.

Transporter kracht in Stauende auf A2 - Zwei Tote

Ein Kleintransporter fuhr am Ende eines Staus auf einen Lastwagen.

Ziesar - Bei einem Auffahrunfall auf der A2 sind zwei Insassen eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war am frühen Morgen zwischen Ziesar und Wollin im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Ende eines Staus auf einen Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 52 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In der Folge bildete sich ein Stau, der sich laut Polizeiangaben bis nach Sachsen-Anhalt erstreckte. Die Autobahn wurde in dem Abschnitt in Richtung Potsdam bis zum Vormittag gesperrt. Die Polizei machte zu den Toten zunächst keine weiteren Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Dreimal kracht es in der Nacht an der Stelle

Dem Stau vorausgegangen war ein Unfall in der Nacht an einer Baustelle: Ein Autofahrer fuhr auf dem Abschnitt mit seinem Wagen auf einen Baustellenanhänger. Der 66 Jahre alte Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bildete sich ein Stau.

Am Stauende kam es danach zu zwei Unfällen: Zunächst krachte ein Kleintransporter auf einen anderen Kleintransporter. Der 22 Jahre alte Fahrer des auffahrenden Transporters sowie der 38-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der 46-jährige Fahrer des anderen Transporters wurde ebenfalls verletzt. Sie wurden in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Etwa 45 Minuten danach krachte es wieder am Stauende. Diesmal fuhr der Transporter auf den Lkw auf.