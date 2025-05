Bei Uhrsleben wird ein 24-Jähriger bei einem Auffahrunfall auf der A2 schwer verletzt. Der Berufsverkehr Richtung Hannover kommt am Morgen fast zum Stillstand.

Transporter kracht in Stauende – Fahrer schwer verletzt

Bei Uhrsleben ist ein Transporterfahrer in ein Stauende gerast. (Symbolbild)

Uhrsleben - Der Fahrer eines Transporters ist beim Auffahren auf ein Stauende auf der Autobahn 2 bei Uhrsleben (Landkreis Börde) schwer verletzt worden. Der 24-Jährige habe am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache das Stauende im Bereich einer Großbaustelle übersehen und sei in einen haltenden Lastwagen gekracht, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Während der Unfallaufnahme und Bergung waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Der Verkehr wurde über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.