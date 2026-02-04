Auf der Autobahn gerät ein Transporter ins Schleudern, nun ist die Fahrbahn in Richtung Bremen dicht. Was über den Unfall bislang bekannt ist.

Ein Abschnitt auf der A27 ist nach einem Unfall im Kreis Verden Richtung Bremen vorübergehend gesperrt. (Symbolbild)

Verden - Nach dem Unfall eines Transporters auf der teils sehr glatten Autobahn 27 nahe Kirchlinteln im Landkreis Verden wurde der Abschnitt in Richtung Bremen vorübergehend voll gesperrt. Nach ersten Informationen einer Polizeisprecherin geriet das Fahrzeug mit zwei Insassen ins Schleudern. Es landete neben der Fahrbahn und blieb auf der Seite liegen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Rettungskräfte untersuchten die beiden Insassen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten sie höchstens leichte Verletzungen. Wie lange der Autobahnabschnitt voll gesperrt bleibt, war zunächst unklar.

„Es ist in beide Fahrtrichtungen sehr glatt“, sagte die Polizeisprecherin mit Blick auf die A27. Räumfahrzeuge seien im Einsatz, um die Straßenverhältnisse zu verbessern. Auch viele andere Straßen im Kreis Verden und in anderen niedersächsischen Landkreisen waren heute Vormittag enorm glatt.