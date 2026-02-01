Ein Transporter kracht bei Coswig gegen einen Baum. Der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Ein 56-Jähriger verliert zwischen Coswig und Zieko die Kontrolle über seinen Transporter. (Symbolbild)

Coswig - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wittenberg ums Leben gekommen. Der 56-Jährige sei mit seinem Transporter zwischen Coswig und Zieko aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Landesstraße 121 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.