Wiedemar - Bei einem schweren Unfall eines Transporters auf der Autobahn 9 in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schwer verletzt. Der Transporter sei am späten Donnerstagabend an der Anschlussstelle Wiedemar in Richtung Berlin aus ungeklärter Ursache von der Autobahn abgekommen. Dann habe er sich überschlagen. Die Polizei sperrte zwei der drei Fahrstreifen in der Nacht zu Freitag ab. Weitere Details waren noch unklar.