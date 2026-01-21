Ein Schiff fährt zu schnell aus der Großen Seeschleuse in den Binnenhafen von Emden, die Hecksee verursacht hohe Wellen. Zu hohe für mehrere Sportboote.

Emden - Beim zu schnellen Auslaufen aus einer Schleuse in den Emder Binnenhafen hat ein Schiff größere Wellen ausgelöst und rund zehn Sportboote beschädigt. Schätzungen zur Schadenssumme lagen zunächst nicht vor, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte. In der Nacht ließ der 43 Jahre alte Erste Offizier das unter dänischer Flagge fahrende Schiff, das für den Personaltransport zu Offshore-Windkraftanlagen zuständig ist, mit zu hoher Geschwindigkeit die Große Seeschleuse verlassen. Die Hecksee des etwa 36 Meter langen Schiffes verursachte die Wellen. Die Ermittlungen dauern an.