Die Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hat viele Menschen fassungslos und traurig zurückgelassen. In Niedersachsen soll es die Möglichkeit geben, vom jüngsten Opfer Abschied zu nehmen.

Am Wochenende ist in Wolfenbüttel eine Trauerfeier für den Neunjährigen geplant, der beim Anschlag von Magdeburg starb. (Archivbild)

Wolfenbüttel - Für den beim Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt getöteten neunjährigen Jungen aus Niedersachsen soll es am kommenden Wochenende eine Trauerfeier geben. Die Zeremonie ist für Samstag ab 11.00 Uhr in der St. Petrus Kirche in Wolfenbüttel geplant, wie die Polizei mitteilte. Die Urne werde im Anschluss auf dem Friedhof im kleinen Warle im Landkreis Wolfenbüttel beigesetzt.

Am 20. Dezember war ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Vier Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren sowie der neunjährige Junge wurden dabei getötet. Eine 52-jährige Frau erlag nach dem Jahreswechsel im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.