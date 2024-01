Trecker blockieren Lidl-Logistik und weitere Gewerbe in Gera

Gera - Mehrere Trecker haben auch nach Abschluss der Aktionswoche des Bauernverbands ein Gewerbegebiet in Gera blockiert. Für den Dienstag seien Gespräche zwischen den Blockierern und Vertretern der Stadt, eines dort ansässigen Lidl-Logistikzentrums und Verbänden geplant, sagte eine Stadtsprecherin. Die Trecker blockierten seit Montagmorgen die Zufahrtswege in dem Gewerbegebiet Leumnitz, sagte sie. Der Protest sei für 48 Stunden angemeldet. Nach dem Termin werde man sehen, welche Ergebnisse es gibt. Die Polizei bestätigte die Blockaden.

Der Thüringer Bauernverband hatte am Montag weitere Proteste angekündigt, sollte die Politik den Forderungen der Landwirte nicht nachkommen. „Wir versichern, die Öffentlichkeit nicht unangemessen mit weiteren Protesten zu belasten und bitten weiter um den Rückhalt der Gesellschaft“, hatte Bauernpräsident Klaus Wagner gesagt. Am Montag endete eine Protestwoche der Landwirte gegen Subventionskürzungen mit einer Demonstration in Berlin. Zuvor hatte es immer wieder Straßenblockaden im Freistaat gegeben.