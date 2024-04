Bad Schandau - In der Sächsischen Schweiz darf wieder übernachtet werden. Mit Eröffnung des Forststeig Elbsandstein hat am Dienstag die Trekkingsaison in der zerklüfteten Felswelt des Elbsandsteingebirges begonnen. Alle Waldübernachtungsstellen - sechs Biwakplätze und fünf Hütten - können nach Angaben der Nationalpark- und Forstverwaltung in Bad Schandau genutzt werden. Die Route sei durchgängig markiert, die Infrastruktur wie Komposttoiletten vorbereitet.

Der grenzüberschreitende Forststeig Elbsandstein führt seit 2018 auf 105 Kilometern durch die Sächsische und die Böhmische Schweiz auf tschechischer Seite. Die anspruchsvolle Route beginnt bei Schöna an der Elbe und geht in sieben Etappen über Ostrov zurück in die Kurstadt Bad Schandau - über zwölf Tafelberge und 17 Aussichtspunkte. Sie ist von April bis Oktober begehbar. Die mehrtägige Wanderung soll den Angaben nach Menschen die Natur näherbringen und Verständnis für die integrative naturgemäße Waldwirtschaft wecken.