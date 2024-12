Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat sich von Trainer Pavel Dotchev getrennt. Nach der 2:5-Heimniederlage im Spiel der 3. Fußball-Liga gegen den SC Verl sah sich die Club-Führung genötigt, die bereits angekündigte Trennung zum Saisonende vorzuziehen. Damit endet auch das dritte Engagement von Dotchev im Erzgebirge vorzeitig. Ein neuer Coach soll spätestens zum Winterpause nach Aue kommen. Im Gespräch ist schon seit längerem Rüdiger Rehm. Bis dahin übernimmt der Trainerstab um den bisherigen Co-Trainer Jörg Emmerich die Betreuung des Teams.

„Wir haben auch nach vier Niederlagen in Folge an Team und Trainerstab geglaubt. Die jüngsten Leistungen und Ergebnisse sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Aus den vergangenen sieben Heimspielen wurden nur sieben Zähler geholt, im Vorjahr waren wir noch beste Heimmannschaft. Uns fehlt aktuell die Überzeugung, in dieser Konstellation die Trendwende zu schaffen, dauerhaft in die Erfolgsspur zurückzukehren und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.

Dotchev hatte insgesamt 171 Mal den FC Erzgebirge betreut. er war bereits von 2015 bis 2017, von 2021 bis 2022 sowie zuletzt für fast zwei Jahre noch einmal Trainer der Veilchen. Zudem arbeitete er auch noch als Sportdirektor in Aue.