Wasser Trinkwassertalsperren im Harz weiter gut gefüllt

Auf Regen warteten Menschen in vielen Regionen Niedersachsens in den vergangenen Tagen vergebens. Auch im Harz gab es kaum Niederschlag und somit wenig Wasser für die Talsperren. Ist die Trinkwasserversorgung in Gefahr?