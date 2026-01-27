Ohne drei Profis startet der 1. FC Union die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Hoffenheim. Dafür ist ein Spieler dabei, der laut Berichten eigentlich schon in Griechenland weilen sollte.

Union Berlin bereitet sich auf das Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim vor. (Archivbild)

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim ohne ein Trio aufgenommen. Die Verteidiger Tom Rothe und Robert Skov sowie Angreifer Marin Ljubicic blieben in der Kabine. Sie hatten auch schon zuletzt beim 0:3 gegen Borussia Dortmund nicht zum Kader gehört. Union steht mit derzeit 24 Punkten als Neunter im sicheren Mittelfeld

Rothe und Skov fehlen Union-Trainer Steffen Baumgart schon länger. Ob sie am kommenden Samstag im Spiel gegen den Champions-League-Aspiranten Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) in den Kader rutschen, ist offen.

Dafür standen am Dienstag Alex Kral und Tim Skarke auf dem Platz. Kral gehörte gegen Dortmund nicht zum Kader. Medienberichten zufolge wurde er mit einem Wechsel zu Panathinaikos Athen in Verbindung gebracht. Skarke war zuletzt wegen Adduktorenproblemen ausgefallen.