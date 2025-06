Ein junger Mann wird nachts im Dresdner Szeneviertel Neustadt von drei bewaffneten Räubern bedroht und bestohlen. Das mutmaßliche Trio wird wenig später gefasst - und kommt in Untersuchungshaft.

Trio überfällt 20-Jährigen in Dresdner Neustadt - U-Haft

Drei Männer haben einen 20-Jährigen nachts in der Dresdner Neustadt überfallen. (Symbolbild)

Dresden - Nach einem Überfall auf einen 20-Jährigen im Dresdner Szeneviertel Neustadt in der Nacht zum Samstag sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Es geht laut Mitteilung der Polizei um schweren Raub. Das mutmaßliche Trio schlug demnach in einer Straße auf den jungen Mann ein, bedrohte ihn mit einem Messer, entriss ihm die Tasche und flüchtete. Alarmierte Polizisten fassten die drei Männer im Alter von 21, 27 und 33 Jahren wenig später. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.