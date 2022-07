Trockenheit lässt Pegelstände von Flüssen vielerorts fallen

Hannover - Die Trockenheit in Niedersachsen verursacht an vielen Flüssen niedrige Pegelstände. So betrug der Wasserstand der Leine am Pegel Herrenhausen bei Hannover am Mittwoch nur 45 Zentimeter, wie aus Daten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Donnerstag hervorging. Dabei handele es sich um „sehr niedrige Wasserstände“, teilte ein Sprecher mit. Ob es sich bei dem am Mittwoch gemessen Wasserstand auch um einen historischen Tiefstwert handelte, blieb zunächst offen.

Der langjährige mittlere Niedrigwasserstand am Pegel Herrenhausen liegt bei 74 Zentimeter. Das ist der Wasserstand, der im Durchschnitt bei Niedrigwasserphasen an dem Pegel gemessen wird. Der mittlere Wasserstand der Leine bei Herrenhausen beträgt 170 Zentimeter.

Auch an anderen Flüssen wie etwa der Elbe bei Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg werden zurzeit niedrige Pegelstände registriert: Dort lag der Pegel am Donnerstag bei 120 Zentimetern.

Am Mittwoch hatte das Wirtschaftsministerium in Hannover mitgeteilt, dass die niedrigen Wasserstände auf der Elbe in heißen Sommern zeitweise Frachtschiffen beim Befahren Probleme bereiteten. Zurzeit seien auf den übrigen Flüssen Niedersachsens aber keine Probleme wegen der niedrigen Wasserstände bekannt, hieß es.