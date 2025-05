Magdeburg - Rund sieben Wochen nach der Trockenlegung wird die längste Kanalbrücke Europas wieder mit Wasser befüllt. Am Nachmittag sollen die ersten Teile des Revisionsverschlusses an der Brücke des Mittellandkanals wieder geöffnet werden, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe mit. Am Freitag soll die Brücke wieder für die Schifffahrt freigegeben werden.

Wichtige Ost-West-Verbindung

Sieben Wochen war die mehr als 900 Meter lange Kanalbrücke trockengelegt worden, um planmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten durchzuführen. „Die fast einen Kilometer lange Trogbrücke erspart der Schifffahrt einen Umweg von gut zwölf Kilometern“, sagt der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Eric Oehlmann. Die Arbeiten würden planmäßig abgeschlossen.

Die Kanalbrücke führt den Mittellandkanal über die Elbe hinweg und ist

somit ein wichtiges Element der Ost-West-Verbindung für die Schifffahrt. Die Bauwerksprüfung der insgesamt 918 Meter langen Brücke wird durchgeführt, um Schäden rechtzeitig erkennen und beseitigen zu können.