Nervenstark: Die Pinguins Bremerhaven drehen ein 0:2 in den letzten Minuten und siegen gegen Rauman Lukko nach Penaltyschießen.

Bremerhaven - Dank eines starken Comebacks haben die Pinguins Bremerhaven ihren zweiten Sieg in der Champions Hockey League eingefahren. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga gewann gegen Rauman Lukko aus Finnland mit 3:2 (0:0, 0:1, 2:1) nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Versuch vor 3.761 Zuschauern verwandelte Nicolas Krämmer. Trotz des Erfolgs gehören die Norddeutschen in der Tabelle weiter zum unteren Drittel.

Bis drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag Bremerhaven noch mit 0:2 zurück. Dann erzwangen Bennet Roßmy (58.) und Christian Wejse (60.) noch die Verlängerung, in der keine Tore fielen.