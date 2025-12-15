Zwei Elfmeter vergeben, trotzdem feiern die Union-Fußballerinnen ein Remis gegen Eintracht Frankfurt. Der Treffer zum Ausgleich fällt kurz vor Schluss.

Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben sich zum Abschluss des 13. Bundesliga-Spieltags von Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 (0:1) getrennt. Vor 7.044 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei brachten Nationalspielerin Laura Freigang in der 13. Minute und Remina Chiba (76.) die Gäste jeweils mit 1:0 und 2:1 in Führung.

Union konnte durch Samantha Steuerwald (71.) und Jenny Hipp (89.) aber zweimal ausgleichen. Kurios: Die Berlinerinnen vergaben in der zweien Hälfte gleich zwei Elfmeter. In der 52. Minute setzte Eileen Campbell einen Foulelfmeter an den Pfosten. Kurz vor Spielende scheiterte Hipp mit einem Handstrafstoß an Frankfurts Torhüterin Lina Altenburg. Doch die 27-Jährige konnte den Nachschuss im Kasten zum umjubelten 2:2-Endstand unterbringen.

Union mit Glück in erster Hälfte

Die Frankfurterinnen besaßen in der ersten Hälfte klare Feldvorteile. Im zweiten Abschnitt kämpfte sich Union besser ins Spiel. Die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese entging aber nur knapp einer Heim-Niederlage. Für die von vielen Ausfällen geplagten Berlinerinnen war es das sechste Bundesliga-Spiel ohne Sieg in Folge.

Das letzte Spiel des Jahres der Union-Fußballerinnen findet am kommenden Samstag (14.00 Uhr) bei Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg statt. Zum Saisonauftakt hatten sich beide Teams in Berlin 1:1 getrennt.