Potsdam - Trotz Schnee und Eisglätte haben sich zum Start des Wochenendes in Brandenburg bisher keine größeren Unfälle mit Schwerverletzten ereignet. Vielerorts ist es spiegelglatt. Viele Autofahrer blieben offensichtlich eher zuhause, sagte eine Polizeisprecherin. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Sonntag und Montag frostige Tage mit Höchstwerten von minus vier Grad tagsüber und Tiefsttemperaturen nachts von bis zu minus 12 Grad in der Uckermark. Zunächst soll es trocken bleiben. In der Nacht zum Montag sei lokal etwas Schnee möglich.