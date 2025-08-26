Borussia Dortmund verlängert mit seinem Trainer um ein Jahr bis 2027. Der Saisonstart war mau, aber Sportchef Ricken lobt den Coach. Unter Kovac spiele die Mannschaft „wieder attraktiven Fußball“.

Dortmund - Ungeachtet des holprigen Saisonstarts plant Borussia Dortmund langfristig mit Trainer Niko Kovac. Der BVB verlängerte den bis 2026 gültigen Vertrag mit dem früheren Bayern-Coach vorzeitig um eine weitere Spielzeit bis 2027. Mit dem neuen Vertragspapier honorierten die Westfalen auch die Aufholjagd unter Kovac in der vergangenen Saison und das ordentliche Abschneiden bei der Club-WM im Sommer.

Mit Kovac wieder in der Erfolgsspur

Die Verantwortlichen sind voll des Lobes über Kovac. „Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben“, wurde Sportgeschäftsführer Lars Ricken in einer Club-Mitteilung zitiert. „Unter seiner disziplinierten Leitung haben wir wieder in die Erfolgsspur gefunden, unsere Defensivarbeit stabilisiert, deutlich mehr Tore erzielt als zuvor und wieder attraktiven Fußball gespielt.“

Der Fakt der Vertragsverlängerung kommt nicht wirklich überraschend, der Zeitpunkt dagegen schon etwas. Zum Auftakt hatte der BVB sein DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen erst durch ein spätes Tor von Serhou Guirassy knapp mit 1:0 gewonnen. Beim Liga-Start verspielte die Mannschaft beim FC St. Pauli in den letzten fünf Minuten eine 3:1-Führung und musste sich mit einem enttäuschenden 3:3 begnügen.

Nachfolger von Sahin hat noch viel Kredit

Doch das Vertrauen in Kovac ist nach der gelungenen Rückrunde der Vorsaison groß. Der 53 Jahre alte Berliner hatte beim BVB in der vergangenen Saison Anfang Februar die Nachfolge des erfolglosen Trainers Nuri Sahin angetreten und den BVB binnen 14 Bundesliga-Spielen vom elften auf den vierten Tabellenplatz und damit noch in die Champions League geführt.

Anschließend sprang immerhin der Viertelfinal-Einzug und ein ordentlicher finanzieller Gewinn bei der neu geschaffenen Club-WM heraus. Diesen Aufwärtstrend soll Kovac, der zuvor bereits Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern, der AS Monaco und beim VfL Wolfsburg war, in der neuen Saison fortsetzen.

„Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor“

„Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gemeinsam viel erreicht und die Borussia sportlich wieder auf Kurs gebracht“, sagte Kovac. „Als Trainerteam haben wir großes Vertrauen gespürt und das Gefühl, hier zusammen mit dem Club und den Fans etwas bewegen zu können.“

Man könne den eingeschlagenen Weg nachhaltig erfolgreich fortsetzen. „Mit ehrlicher Arbeit, klaren Entscheidungen und großer Freude wollen wir dazu beitragen, dass die Borussia zu alter Stärke zurückfindet. Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor.“

Beim BVB freuen sie sich über die Planungssicherheit. „Diese Klarheit ist für alle wichtig, um den Fokus voll auf die Saison und die anstehenden Aufgaben zu richten“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. „Wir streben nach dem maximalen Erfolg und wollen mit Überzeugung, Intensität und Leidenschaft in jedes Spiel gehen und glauben daran, dass wir gemeinsam den erfolgreichen Weg des Schlussspurts der vergangenen Saison fortsetzen werden.“