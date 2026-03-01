Im September 2023 kündigte der Senat die Schließung des Görlitzer Parks in der Nacht an. Die Vorbereitungen dauerten länger als geplant. Nun wurde der Plan zum ersten Mal umgesetzt.

Berlin - Nach jahrelangen Debatten: Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist erstmals nachts geschlossen worden. Ab 22.00 Uhr standen am Sonntagabend Polizisten an den Eingängen und ließen Menschen heraus - aber niemanden mehr herein. Später sollten die Eingangstore abgeschlossen werden.

Zuvor hatten am Abend mehrere hundert Menschen gegen die angekündigte nächtliche Schließung demonstriert. Sie versammelten sich im Park zu einem Konzert unter dem Motto „Rave against the Zaun“.



Auf Transparenten stand etwa „Kai Wegner lügt Dich an“. Immer wieder riefen die Demonstranten in Sprechchören: „Der Görli bleibt auf.“ Das Geld für die Eingangstore und den Wachschutz im Park solle lieber in soziale Projekte fließen, forderten Redner. Man werde gegen die Verordnung zur Schließung des Parks vor Gericht klagen, sagte eine andere Rednerin. Auch zu Beschädigungen der Zäune und Eingangstore wurde aufgerufen. Dennoch verlief zunächst alles friedlich.

Polizei will auf Kommunikation setzen

Die Polizei war seit dem frühen Abend mit 200 Polizisten im Park und der Umgebung im Einsatz, wie Sprecher Jörn Iffländer sagte. Ab 22.00 Uhr verließen viele Demonstranten freiwillig die Anlage. Gegen 22.45 Uhr forderten die Einsatzkräfte die restlichen Parkbesucher auf, nach Hause zu gehen.



Die Polizei hatte angekündigt: „Gerade am Anfang muss man mit Augenmaß reagieren. Wir sprechen die Menschen an und fordern sie, wenn nötig, auf, den Park zu verlassen.“ Auch in den nächsten Wochen werde die Polizei den Wachschutz unterstützen und dabei vor allem auf Kommunikation setzen. Zur Not sollen Menschen auch aus dem Park hinausbegleitet werden, hieß es.

Künftig sollen die 16 Eingänge jeden Abend um 22.00 Uhr mit den neu gebauten Toren verschlossen werden, wie der Senat angekündigt hatte. Das Verlassen des Parks wird auch danach noch über Drehtüren möglich sein.

Zuständig für das Schließen ist ein privater Wachdienst. Er soll auch nachts im Park unterwegs sein und Menschen zum Verlassen auffordern. Bei Bedarf werde er das Ordnungsamt oder die Polizei informieren, hieß es.

Nächtliche Schließung 2023 beschlossen

Der Berliner Senat aus CDU und SPD hatte 2023 beschlossen, den Görlitzer Park wegen Drogenhandels und weiterer Kriminalität nachts zu schließen. Die Polizei verspricht sich davon eine leichtere Strafverfolgung, weil der große Park nachts nicht als Versteck für Dealer und andere Kriminelle dienen könne.

Der von den Grünen geführte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und mehrere linke Initiativen protestierten in den vergangenen zweieinhalb Jahren gegen die Schließungspläne. Sie argumentieren, der Drogenhandel werde noch mehr als bisher in die Hauseingänge und Hinterhöfe der umliegenden Wohngegenden gedrängt.

Beschädigungen am Zaun und an den Eingängen des Parks

Eine wissenschaftliche Evaluation soll die Wirksamkeit der nächtlichen Schließung untersuchen. Ergebnisse sollten bis Ende des Jahres vorliegen.

Einen Tag vor Beginn der nächtlichen Schließung wurden Zaun und Eingänge beschädigt. An einem Schwenktor hatten die Täter einen Halterungsbolzen mit einem Werkzeug durchtrennt, wie die Polizei mitteilte. Auf der Internetseite einer Protestinitiative hieß es, es gebe auch „zugeklebte Schlösser (die wohl direkt ausgewechselt wurden)“ und „ein recht derb außer Form geratenes Drehkreuz“.