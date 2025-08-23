Artisten, Musiker und Lichtspiele: Die Potsdamer Schlössernacht lässt sich von ungemütlichem Wetter nicht abschrecken. Ausfälle soll es nicht geben.

Potsdam - Die Veranstalter der Potsdamer Schlössernacht bleiben trotz wechselhaften Wetters optimistisch. „Gestern waren bereits rund 12.000 Besucherinnen und Besucher vor Ort, heute erwarten wir noch mehr“, teilten die Organisatoren am zweiten Veranstaltungstag mit. Die 26. Ausgabe der Potsdamer Schlössernacht wird teils von Regen und herbstlichen Temperaturen begleitet. Ein Ausfall von Programmpunkten sei jedoch ausgeschlossen, hieß es.

Die Veranstalter empfehlen Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es gibt zusätzliche Fahrten von Bahnen und Bussen. Wegen der Größe des Parks sollen Besucher am besten auch bequeme Schuhe anziehen.

Der Eintritt zur Schlössernacht kostet für einen Erwachsenen 47 Euro. Wer an beiden Tagen dabei sein will, bezahlt 70 Euro – im Vorjahr waren es 60 Euro. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 17.00 Uhr und endet um 0.30 Uhr. Der letzte Einlass ist um 22.00 Uhr.