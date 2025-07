Bricht ein Waldbrand aus, ist meist menschliches Handeln die Ursache. Egal, ob absichtlich oder fahrlässig. In der Altmark hat ein Pärchen im Wald Feuer gemacht - und damit viel riskiert.

Zu einem verbotenen Lagerfeuer in einem Wald in der Altmark mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken. (Archivbild)

Dahlen - Ungeachtet der Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr hat ein Ehepaar in einem Wald in der Altmark ein Lagerfeuer entzündet. Ein Zeuge sah am späten Samstagabend nahe einer Bungalowsiedlung im Havelberger Ortsteil Dahlen einen Feuerschein, wie die Polizei mitteilte. Das Lagerfeuer brannte auf einer kleinen Waldlichtung und wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Gegen das Paar sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Im Landkreis Stendal und in den meisten Landesteilen Sachsen-Anhalt herrscht aktuell die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe, in fünf Regionen sogar die höchste. Gilt die Gefahrenstufe vier von fünf ist es unter anderem verboten, im Wald oder in Waldnähe offenes Feuer zu entfachen.