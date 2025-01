Berlin - Hertha-Trainer Cristian Fiél denkt vor dem Topspiel gegen den Hamburger SV nicht an einen freiwilligen Verzicht auf den wechselwilligen Jonjoe Kenny. „Stand heute ist er mein Spieler. Stand heute ist er im Training. Stand heute trainiert er so, wie ich es sehen will“, sagte der Trainer des Berliner Fußball-Zweitligisten über den rechten Außenverteidiger.

Stammspieler Kenny hat in dieser Saison alle Spiele bestritten und soll demnach auch am Samstag (20.30 Uhr/Sport1/Sky) im ausverkauften Olympiastadion auflaufen. Der 27 Jahre alte Engländer soll vor einem sofortigen Wechsel zum Zweitligisten Sheffield United stehen und hat den Transferwunsch bei der Hertha kundgetan.

Kenny-Abschied wäre Verlust

Fiél betonte, er wolle jetzt mit möglichen Wechselszenarien „keine Energie vergeuden“. Im Fußball-Geschäft sei ein Transfer zum jetzigen Zeitpunkt nicht ungewöhnlich, gleichwohl wäre ein Abschied Kennys ein Verlust. „Seine Einstellung zu dem Ganzen, seine Mentalität auf dem Platz“ seien hervorragend. Kenny gebe „jeden Tag Vollgas“.

Die Hertha hatte bereits im August in Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim) und Marc Oliver Kempf (Como 1907) Stammkräfte abgeben müssen. Im Sommer könnte Kenny den Club ablösefrei verlassen.

HSV kann „große Schmerzen bereiten“

Gegen den HSV streben die Berliner nach dem 2:1 in Paderborn den zweiten Sieg in der Rückrunde an. Fiél bezeichnete den Kontrahenten als enorm stark. Unter ihrem neuen Trainer Merlin Polzin agierten die Hanseaten „sehr selbstbewusst, sehr dominant“. Der HSV könne einem „große Schmerzen bereiten“. Mit einem Sieg gegen die Hamburger könnte die Hertha als Tabellen-Zwölfter den Rückstand auf den Spitzenreiter in der sehr engen Tabelle auf drei Zähler halbieren.

Top-Spieler Fabian Reese könnte nach seinen gesundheitlichen Problemen nach der langwierigen Fußverletzung wieder eine Option für den Hertha-Kader sein. „Es ist auf jeden Fall so, dass er alles trainiert hat und mir ein gutes Gefühl gibt im Training“, sagte der Hertha-Coach über den Offensivakteur.