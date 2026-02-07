In Niedersachsen bleibt der Himmel vorerst grau. Der Deutsche Wetterdienst rechnet weiterhin mit glatten Straßen.

Das Wetter in Niedersachsen zeigt sich am Wochenende auch weiterhin grau und trüb. (Archivbild)

Hannover - Die Menschen in Niedersachsen erwartet am Wochenende neblig-graues Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Morgen in Teilen des Bundeslandes mit Regen zu rechnen, der auf der Straße gefriert. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es bisher keine vermehrten Unfälle.

Der Himmel bleibt im Tagesverlauf überwiegend grau. Auflockerungen bleiben voraussichtlich aus. Es können sich Nebelwände bilden, die Sichtweite liegt dann unter 150 Metern. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von bis zu 1 Grad im Wendland und bis zu 9 Grad in der Grafschaft Bentheim.

Auch in der Nacht zu Sonntag bestehe weiterhin Glättegefahr durch Sprühregen, teilte der DWD mit. Im Nordosten des Landes kann es vereinzelt zu leichtem Schneefall kommen. Im Süden Niedersachsens kann es erneut zu Nebel mit einer Sichtweite von unter 150 Metern kommen. Das Thermometer erreicht dabei Höchstwerte zwischen 0 und 2 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es überwiegend stark bewölkt und neblig-trüb im Land. Im Nordosten kann es vereinzelt Schneeregen geben. Die Temperatur erreicht dabei Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad.