Erfurt - Zum Wochenbeginn wird es im Freistaat zumeist trüb und nass. Dabei warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis in den Vormittag hinein vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern, der sich im Bergland den ganzen Tag halten kann. Im Verlauf des Tages soll es dann bei bis zu zehn Grad vor allem westlich der Saale regnen, sonst bleibt es weitestgehend trocken.

In den kommenden Tagen begleitet die Menschen in Thüringen laut DWD das herbstliche Schmuddelwetter weiter und die Temperaturen sinken noch einmal deutlich. Bis zur Mitte der Woche wird die 8-Grad-Marke nicht überschritten. Auch in den Nächten soll es bei Werten knapp unter null Grad frostig werden.