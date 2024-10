Hannover - Sonne gibt es in Niedersachsen und Bremen zur Wochenmitte nicht: Der Himmel ist wolkenverhangen, es ist meist stark bewölkt bis bedeckt. Örtlich gibt es etwas Regen oder Nieselregen, wie der Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwesten bis Westen, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch gibt es stellenweise weiterhin etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 9 Grad, es bleibt stark bewölkt bis bedeckt. Am Mittwoch bleibt es dann überwiegend stark bewölkt mit vereinzelten Regentropfen. Die Temperaturen steigen bis auf 14 Grad. Es weht ein schwacher, an der See mäßiger westlicher Wind.