Zunächst bleibt es neblig-trüb mit Frost am Tag und in der Nacht. Doch dann soll es in Niedersachsen und Bremen langsam wärmer werden.

Hannover - Zum Wochenstart bleibt es in Niedersachsen und Bremen neblig und trüb mit etwas Sprühregen, der zu Glätte führen kann. Nachts gibt es weiterhin Frost, teilweise auch tagsüber. Es entwickelt sich eine neue Nebellage, die sich vom Westen des Landes nach Osten ausweitet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Nur in den Hochlagen des Harzes wird es sonnig.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen in der Nordwesthälfte Niedersachsens auf minus 2 bis minus 4 Grad, in der Osthälfte teilweise auf minus 5 Grad. Die Inseln bleiben frostfrei. Am Morgen ist vor allem westlich der Weser Sprühregen möglich, es kann laut DWD zu Glätte kommen.

Sonnenschein in den Hochlagen des Harzes

Der Montag wird ein sehr wolkiger Tag, es bleibt verbreitet neblig-trüb. Die Sonne zeigt sich kaum, nur in den Hochlagen des Harzes gibt es Sonnenschein. Mit minus 1 bis minus 4 Grad gibt es im Binnenland Dauerfrost. An der Küste steigen die Temperaturen auf 2 bis 4 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es weiterhin verbreitet Frost, im Süden des Landes können die Temperaturen auf bis zu minus 6 Grad sinken. Sonst ist es bedeckt bei 0 bis minus 4 Grad. Auf den Inseln bleibt es mit 1 bis 2 Grad frostfrei.

Trend: In der zweiten Wochenhälfte wird es wärmer

Auch am Dienstag ändert sich das Wetter kaum. Es bleibt trocken, und es wird etwas wärmer. Die Temperaturen steigen auf 2 Grad im Binnenland und 3 bis 4 Grad auf den Inseln. Für die zweite Wochenhälfte zeichnet sich laut Meteorologe bereits ein Trend ab: Es wird wärmer und gibt Regen.