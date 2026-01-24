Mit einem Trüffel-Festival wird im Festsaal Kreuzberg zwei Tage lang der Edelpilz gefeiert. Ob echter Trüffel, Schokolade oder Trüffel-Cocktails - 24 Aussteller zeigen, was in dem Gewächs steckt.

Berlin - Im Festsaal Kreuzberg läuft seit dem Vormittag das „Truffle & Truffle“-Festival. Auf der zweitägigen Veranstaltung dreht sich alles um Trüffel. 24 Aussteller präsentieren Spezialitäten rund um den Edelpilz. Besucherinnen und Besucher können den echten Pilz in verschiedenen Variationen probieren, aber auch Trüffel als Süßigkeit, etwa in Form von Schokolade oder Pralinen.

Im Außenbereich bieten mehrere Foodtrucks ihre Varianten an. Laut Veranstalter wird auch Trüffel-Cocktail ausgeschenkt. Mit dem bisherigen Zulauf ist Organisatorin Sara Trovatelli laut eigener Aussage zufrieden. Das Festival sei gut besucht, es gebe aber auch genug Platz, um sich in Ruhe umzusehen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag läuft die Veranstaltung bis 21.00 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Menschen unter 16 ist er frei. Die Preise für die Gerichte variieren je nach Anbieter und Menü. Organisiert wird das Festival von der Berlin Italian Communication.