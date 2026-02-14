Im Viertelfinale ist der polnische Club Politechnika Rzeszów kein Hindernis für die Tischtennisspielerinnen vom TTC Eastside. Die Hürde im Halbfinale dürfte höher sein.

Berlin - Die Tischtennisspielerinnen vom TTC Eastside Berlin haben das Final Four der Champions League erreicht. Im Viertelfinal-Rückspiel gewann das Team um Nina Mittelham gegen den polnischen Club Politechnika Rzeszów mit 3:0. Bereits das Hinspiel unter der Woche hatten die Berlinerinnen mit 3:1 gewonnen.

Im heimischen TT-Dome Heyse 25 ließen Yuka Kaneyoshi, Mittelham und Sabina Surjan keine Zweifel am Einzug ins Finalturnier aufkommen. Kaneyoshi gewann ihr Einzel glatt mit 3:0, die anderen beiden Mitstreiterinnen mussten jeweils einen Satz abgeben. Dabei beendete Surjan ihr Einzel gegen Zuzanna Wielgos im vierten und letzten Satz gar mit 11:0.

Das erstmals als Finalturnier der vier besten Teams ausgetragene Finale findet am 23. und 24. Mai im polnischen Tarnobrzeg statt. Der Gastgeberverein KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg hat gute Chancen, im Halbfinale auf Eastside zu treffen. Das Hinspiel gewann das Team aus dem südöstlichen Teil Polens beim französischen Etival ASRTT mit 3:0. Das Rückspiel findet am Sonntag statt.