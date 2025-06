Im Pokal und in der Champions League feiert der TTC Eastside große Erfolge. Ohne ihre Topspielerinnen sind die Berlinerinnen im Bundesligafinale aber chancenlos. Das Endspiel endet vorzeitig.

TTC Eastside verpasst Triple: Aufgabe in Weinheim

Weinheim - Die Tischtennis-Frauen des TTC Eastside haben das Titel-Triple verpasst. Nach dem Pokalsieg und dem Triumph in der Champions League unterlagen die Berlinerinnen im Endspiel um die deutsche Meisterschaft dem TTC Weinheim 1946 deutlich.

Nach dem 3:6 im Hinspiel am Freitag gab Eastside im Rückspiel nach zwei verlorenen Doppel-Partien beim Stand von 0:2 auf. Nur mit einem Sieg hätte man ein Golden Match erreichen können. Weinheim holte somit erstmals den nationalen Meistertitel.

Die deutschen Nationalspielerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona hatten in der Hauptrunde zu wenige Spiele für Eastside absolviert, um für das Finale spielberechtigt zu sein.

Auch japanische Top-Spielerin fehlt

Eastside musste zudem wie am Freitag wieder ohne seine Top-Akteurin für den Liga-Kader Yuka Kaneyoshi antreten, weil sie wegen nationaler Verpflichtungen von ihrem japanischen College keine Freigabe erhalten hatte. So traten die Berlinerinnen mit Sabina Surjan und Mia Griesel im oberen und Josi Neumann und Kathrin Mühlbach im unteren Paarkreuz an.

Dieses Quartett bildete auch die beiden Doppel. Griesel/Mühlbach und Surjan/Neumann verloren ihre Partien nach Gewinn der Auftaktsätze noch mit 1:3 und 2:3, womit Herausforderer Weinheim einen optimalen 2:0-Start hinlegte. Wegen der geringen Erfolgsaussichten in den folgenden Einzelspielen gaben die Berlinerinnen auf, was einen Endstand von 6:0 für Weinheim ergab.