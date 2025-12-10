Der Reisekonzern Tui setzt seinen Aufwärtstrend fort: mehr Gäste, mehr Gewinn – und erstmals seit der Pandemie wieder eine Dividende für die Aktionäre.

Tui will seinen Aktionären erstmals seit der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. (Archivbild)

Hannover - Die anhaltende Reiselust hat Tui im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinnschub beschert. Besonders gut lief das Geschäft mit den eigenen Hotels und den Kreuzfahrten. Insgesamt buchten rund 34,7 Millionen Gäste – ein Plus von 5 Prozent, wie der Reisekonzern aus Hannover mitteilte.

Tui steigerte den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Auf die Anteilseigner entfiel ein Überschuss von rund 636 Millionen Euro, rund ein Viertel mehr als im Vorjahr.

„Weltweit wächst die Nachfrage“

Vorstandschef Sebastian Ebel betonte, der Rückenwind halte an: „Das Gute ist, dass wir weltweit auch weiterhin von einem wachsenden touristischen Markt ausgehen können.“ Reisen bleibe eine Priorität, und weltweit wachse die Nachfrage.

Tui habe das vierte Jahr mit einer positiven Entwicklung abgeschlossen – „nach der harten Landung während Corona“, betonte Ebel. Auch im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019 habe sich das Unternehmen sehr gut entwickelt.

In die Transformation sei viel investiert worden. Eine zunehmend größere Rolle spiele dabei Künstliche Intelligenz – sowohl im Unternehmen selbst als auch beim Kunden, um Prozesse effizienter zu machen und Kosten zu senken.

Erstmals wieder Dividende seit der Pandemie

Für die Aktionäre markiert das Jahr eine Zäsur: Tui will erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen – vorgesehen sind 10 Cent je Aktie.

Auch für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 zeigt sich Tui zuversichtlich. Der Konzern peilt beim Umsatz währungsbereinigt eine Steigerung um 2 bis 4 Prozent an.