Marco Gebhardt (l) und die Turbinen warten weiter auf die ersten Punkte in der Bundesliga.

Potsdam - Für die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam geht das Warten auf den ersten Punkt nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga weiter. Gegen RB Leipzig verlor das Team von Trainer Marco Gebhardt mit 0:3 (0:1). Vor 1041 Fans im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion brachte Giovanna Hoffmann (27.) die Leipzigerinnen in Führung, bevor Vanessa Fudalla (56.) via Strafstoß erhöhte und Marleen Schimmer (63.) den Schlusspunkt setzte. Durch die vierte Niederlage im vierten Spiel bleibt der Aufsteiger Tabellenschlusslicht der Frauenfußball-Bundesliga.

In der Anfangsphase zeigten sich die Turbinen noch druckvoll, störten in der Abwehr früh und zwangen RB wiederholt zu Fehlern. Auch durch Standards wurden vielversprechende Chancen kreiert, die aber nicht nutzbringend umgesetzt werden konnten. Obwohl Potsdam zunächst das Geschehen bestimmte, waren es die Leipzigerinnen, die den ersten Treffer feierten. Ab der 20. Minute steigerten sich die Gäste, dominierten zunehmend den Ball und belohnten sich – anders als die Turbinen – mit Toren. Die Brandenburgerinnen hingegen verloren mehr und mehr den Zugriff und mussten sich erneut torlos geschlagen geben.