Für viele Schülerinnen und Schüler war es eine freudige Überraschung: Wegen Schnee und Eis fällt der Präsenzunterricht aus. Haben die Kinder nun komplett frei?

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen ist so heftig, dass die Schule ausfällt.

Hannover/Bremen - Das heftige Winterwetter sorgt in Niedersachsen und Bremen für viele leere Klassenzimmer. Der Präsenzunterricht wurde in beiden Bundesländern abgesagt. Gründe sind glatte Straßen, starker Schneefall und heftiger Wind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Bei solchen Wetterbedingungen ist es schwierig, sicher zur Schule zu kommen.

Statt Unterricht im Klassenzimmer lernen viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene heute zu Hause. Manche treffen Lehrkräfte und Klassenkameraden in einer Video-Schalte. Andere haben von ihren Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben bekommen und können selbst entscheiden, wann sie diese erledigen. Vor allem an berufsbildenden Schulen gibt es vielerorts Distanzunterricht.

Für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse müssen die Schulen eine Notbetreuung anbieten. Die Einrichtungen sind also nicht geschlossen.