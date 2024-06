Magdeburg - Eine in der Altmark gedrehte Improvisationskomödie mit Charly Hübner in der Hauptrolle kommt vor ihrer TV-Ausstrahlung kurz ins Kino. „Die ARD-Impro-Komödie „Micha denkt groß“ startet am 22. August 2024 im Kino und schon kurze Zeit später im Herbst in der ARD“, teilte eine PR-Agentur im Auftrag von MDR und ARD Degeto Film mit. Auch Jördis Triebel, Natalia Rudziewicz und Peter Kurth spielen mit.

In dem Film, dessen Arbeitstitel einst „Nichts mehr wie es war“ lautete, geht es um den Unternehmer Micha (Hübner), der aus Berlin in das Dorf seiner Kindheit namens Klein-Schappleben in Sachsen-Anhalt zurückkehrt und dort aus dem maroden Hotel seiner Eltern ein Luxusresort mit Wellness-Oase machen will. Als dann in dem Dürre-Hotspot das Grundwasser versiegt, ist die Stimmung in der Dorfgemeinschaft gelinde gesagt aufgeheizt.

Regie führten im vergangenen Jahr Lars Jessen und Jan Georg Schütte. Die beiden haben schon zuvor mit Hübner Improvisationsfilme gedreht, die den Schauspielerinnen und Schauspielern ungewöhnlich viel Freiraum lassen. Dazu zählen „Das Begräbnis“ und „Für immer Sommer 90“. Letzterer wurde mit einem Grimme-Preis und dem Fernsehpreis ausgezeichnet.