Zwölf Talente müssen sich in diversen Kochrunden kulinarisch präsentieren. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und ein Duell mit Tim Mälzer in seiner Show „Kitchen Impossible“.

Hamburg - TV-Koch Tim Mälzer („Kitchen Impossible“) bekommt eine neue Show: „Mälzers Meisterklasse“. Darin treten zwölf Kochtalente gegeneinander an, die während der Sendung von Mälzer als Mentor und Coach begleitet werden, wie die Mediengruppe RTL Deutschland mitteilt.

„Kochen ist für mich nicht nur ein Handwerk, das man einfach nur erlernt. Es geht darum, Haltung zu zeigen, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und mutig zu sein“, sagte Mälzer (54) bei der Vorstellung der Show in Hamburg.

Das neue Koch-Format, bei dem Sternekoch Jan Hartwig als Juror auftritt, kann ab 28. Oktober bei RTL+ gestreamt werden, die lineare Ausstrahlung ist ab 4. November wöchentlich beim TV-Sender Vox geplant. Zunächst sind sechs Folgen geplant.

Koch oder Köchin mit einzigartiger Handschrift gesucht

In „Mälzers Meisterklasse“ müssen sich zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diversen Kochrunden kulinarisch präsentieren. „Ich will Mut sehen, ich will Kreativität sehen“, gibt Mälzer dabei das Motto vor. „Wir suchen den Koch, die Köchin, mit der einzigartigen Handschrift auf dem Teller.“

Sternekoch Jan Hartwig ergänzte: „Die größte Herausforderung für mich ist, bei aller Emotionalität stets die Balance zu halten und ein objektives Urteil zu fällen.“

Neben Mälzer werden auch noch andere Spitzenköche als Gast-Coaches auftreten. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken 50.000 Euro und ein Duell mit Tim Mälzer in seiner Vox-Show „Kitchen Impossible“.