TV-Moderatorin Kim Fisher veröffentlicht neues Album

Berlin - Nach mehr als 20 Jahren bringt die Fernsehmoderatorin Kim Fisher (53, „Riverboat“) ein neues Album heraus. Die Platte „Was fürs Leben“ und ihr neuer Song „Ich bin da“ mit Rosenstolz-Sänger Peter Plate erscheinen am Freitag (22. Juli). In der aktuellen Single gehe es unter anderem darum, sich selbst zu mögen. „Ich habe lange nachgedacht, ob ich sowas singen kann. Natürlich kann ich, denn das ist ja genau der Punkt. Manches an mir gefällt mir nicht, wird mir nie gefallen. Aber es gehört zu mir!“, zitierte das Plattenlabel Fisher.

Am Samstag (23.07.) singen die Sängerin und Plate demnach das Lied zum ersten Mal im TV bei Florian Silbereisens „Das große Schlagercomeback“ in der ARD. Fisher war in den frühen 1990er Jahren vor ihrer TV-Karriere Musikerin. Im Juni war bereits die erste Single „Mehr“ aus ihrem neuen Album erschienen.