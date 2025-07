Am frühen Sonntagmorgen wird ein 34-Jähriger in Leinefelde bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt, er erleidet Stichverletzungen. Gegen einen Mann ist Haftbefehl erlassen worden.

Leinefelde - Nach einer Gewalttat in Leinefelde mit einem Schwerverletzten kommt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige sei am Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Mühlhausen vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Dieser habe Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Verdächtige war am Sonntag vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei geht es um ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein 34-Jähriger erlitt schwere Stichverletzungen.

Der Mann liegt weiterhin im Krankenhaus. Er sei außer Lebensgefahr, so die Polizei. Zum genauen Tatverlauf und den Hintergründen gab es weiter keine Angaben. Das Opfer habe wegen seiner Verletzungen bisher nicht ausführlich befragt werden können, sagte ein Polizeisprecher. Die zuständige Staatsanwaltschaft Mühlhausen war für Nachfragen zunächst nicht erreichbar.

Das Alter des Tatverdächtigen war von der Polizei ursprünglich mit 36 Jahren angegeben und inzwischen korrigiert worden.