Berlin - Aufgrund von Bauarbeiten fährt die U7 ab Montag nicht zwischen den Bahnhöfen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke. Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wird auf der Strecke ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten dauern demnach bis Donnerstag, 14. September, an. Zwischen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke und bis zum U-Bahnhof Mehringdamm wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die BVG bittet die Fahrgäste, nicht erst am U-Bahnhof Möckernbrücke in den Ersatzverkehr umzusteigen, sondern bereits am U-Bahnhof Mehringdamm.