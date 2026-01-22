Nach einem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße müssen Pendler sich in Geduld üben. Die Strecke im Südwesten ist für längere Zeit unterbrochen. Doch Stück für Stück geht es voran.

Berlin - Knapp zwei Monate nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße fährt die U9 wieder zur Endhaltestelle Rathaus Steglitz. Ab diesem Montag (26. Januar) pendelt die U-Bahn zwischen den Stationen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz im Zehn-Minuten-Takt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Zwar wird die U-Bahn immer noch nicht am Bahnhof Schloßstraße halten. Für Fahrgäste wird es trotzdem leichter, weil der Umstieg in die Busse entlang der Schloßstraße entfällt. Die Fahrzeit dürfte damit wieder kürzer werden.

Nach Angaben der BVG arbeiten Experten parallel „mit Hochdruck“ weiter an der Instandsetzung. Diese ist jedoch technisch sehr komplex und wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen, wie es hieß.

Der Brand hat laut BVG vor allem sicherheitsrelevante elektrotechnische Anlagen stark beschädigt. Betroffen seien rund 100 Kabel. Die Arbeiten könnten erst nach Abschluss der Reinigung starten, hieß es.

Ende November war die Berliner Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.