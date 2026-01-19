Per Bus direkt von Berlin auf die Urlaubsinsel Usedom - das ermöglicht bislang eine Fernbuslinie der Usedomer Bäderbahn. Damit ist nun aber Schluss. Eine andere Fernbuslinie bleibt bestehen.

Heringsdorf/Berlin - Die Usedomer Bäderbahn (UBB) stellt ihre Fernbuslinie zwischen Usedom und Berlin zum Februar ein. Die Auslastung in den zurückliegenden Jahren sei zu gering, die Nachfrage kaum vorhanden, teilte die Deutsche Bahn mit, zu der die UBB als hundertprozentiges Tochterunternehmen gehört.

„Die Linie ist mit einer durchschnittlichen Auslastung von nur acht Prozent nicht wirtschaftlich zu betreiben“, schrieb die Bahn in einer Mitteilung. Auch umfangreiche Werbung und geringere Taktung konnten demnach die Auslastung nicht erhöhen.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, müssen aber die Konsequenzen aus dem offensichtlich nur geringen Bedarf ziehen“, wurde UBB-Geschäftsführerin Dörte Basler zitiert. Die Verbindungen der UBB und der Deutschen Bahn auf der Schiene böten aber gute Alternativen. „Den Fernbus nach Hamburg betreiben wir weiter wie gewohnt.“