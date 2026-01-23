Wer Sonnenstrahlen in Strom umwandeln will, kann das mittlerweile auf recht einfachem Wege tun. Solaranlagen werden aber auch in größerem Stil gebaut.

Erfurt - Im vergangenen Jahr sind in Thüringen mehr als 21.000 neue Photovoltaik-Anlagen gebaut worden. Darunter seien vor allem Balkonkraftwerke, teilte die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur mit. Demnach war die Zahl der installierten Anlagen 2025 im Vergleich zu den zwei Jahren davor (2024: 26.000 Anlagen, 2023: 25.000 Anlagen) jedoch zurückgegangen.

Insgesamt seien in Thüringen nun über 122.000 Solaranlagen am Netz, hieß es. Die jährliche Solarleistung liege bei rund 3.200 Megawatt.

Solarstrom deckt ein Viertel der Ökostromerzeugung ab

Neben Balkonkraftwerken seien auch viele Dach- und Freiflächenanlagen gebaut worden. Die meisten im Land verbauten Anlagen befänden sich auf Gebäuden. Der Solarstrom deckt nach Angaben der Landesenergieagentur mehr als ein Viertel der gesamten Ökostromerzeugung im Land ab.

„Gut geplante Anlagen auf Dächern, versiegelten Flächen sowie Agri-PV und Freiflächenanlagen senken die Abhängigkeit von fossilen Energien, stärken die regionale Wirtschaft und helfen Bürgerinnen und Bürgern, Energiekosten zu sparen“, erklärte Energieminister Tilo Kummer (BSW).