Katastrophenschutz Über 300.000 Euro für neue Fahrzeuge für Feuerwehr Magdeburg

Das Land will immer mehr Geld für Brandschutz ausgeben. Jetzt wurde investiert, um die Feuerwehr in Magdeburg zu unterstützen.

Von dpa 28.08.2025, 13:26
Die Feuerwehr in Magdeburg hat neue Fahrzeuge bekommen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr in Magdeburg hat neue Fahrzeuge bekommen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Magdeburg - Die Feuerwehr in Magdeburg hat drei neue Gerätewagen. Die Einsatzkräfte könnten mit Hilfe der Fahrzeuge auch in Zukunft schnell, sicher und wirkungsvoll Hilfe leisten, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Die Wagen könnten auch für den Katastrophenschutz eingesetzt werden. Das Land hatte den Kauf der Gerätewagen eigenen Angaben nach mit 330.000 Euro gefördert. Ziel des Ministeriums ist es, mehr Geld in den Brandschutz zu investieren.