Schnelle Hilfe per Telefon und Video: Seit einem Jahr bekommen Rettungssanitäter digitale Unterstützung von erfahrenen Notärzten aus der Entfernung. Die Erfahrungen scheinen positiv zu sein.

Halle - Der Telenotarzt ist in den ersten zwölf Monaten seit seiner Einführung in 624 Fällen genutzt worden. Wie der Saalekreis mitteilte, wurden die Telenotärzte am häufigsten hinzugezogen, um Untersuchungsbefunde zu bewerten, Notfallsanitäter bei Medikamenten zu unterstützen oder zu entscheiden, wie die Weiterbehandlung eines Patienten erfolgen kann. Seit einem Jahr wird in den Landkreisen Saalekreis, Mansfeld-Südharz und in Halle (Saale) das Telenotarzt-System erprobt. Dabei können die Besatzungen von Rettungswagen Kontakt zum Telenotarzt aufnehmen, um die Behandlung eines Patienten abzustimmen.

Begleitend wird das Projekt nach Angaben des Saalekreises wissenschaftlich untersucht. Demnach ist die Zufriedenheit der Notfallsanitäter mit der Unterstützung durch die Telenotärzte ist dabei sehr hoch: 93,4 Prozent bewerten die gemeinsamen Einsätze als hilfreich und sehr hilfreich.

Insgesamt seien seit Projektbeginn 223 Notfallsanitäter in der Anwendung des Systems geschult worden. Im Juli hatte das Innenministerium in Aussicht gestellt, dass aufgrund der positiven Projektergebnisse der Telenotarzt in das Rettungsdienstgesetz aufgenommen und dauerhaft landesweit eingeführt werden soll.