Ein Mann geht am Abend an einer Kreuzung über Rot - als ein Auto heranfährt. Es kommt zu einem Unfall mit tödlichen Folgen.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in der Seegefelder Straße. (Symbolbild)

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Spandau beim Überqueren einer roten Ampel von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 21.00 Uhr am Donnerstagabend, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige sei noch am Unfallort gestorben - der Kreuzung in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Spandau.

Die Fahrerin des Autos hatte den Angaben zufolge den Alstädterring von der Straße Stabholzgarten in Richtung Seegefelder Straße gequert. Die vielbefahrene Kreuzung sei für die Dauer der Unfallaufnahme bis 1.00 Uhr nachts für den Verkehr gesperrt gewesen, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernommen.