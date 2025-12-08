Eine Frau meldet der Polizei im Landkreis Bautzen einen toten Wolf. Was ist über den Fund bislang bekannt?

Elsterheide - In der Gemeinde Elsterheide (Landkreis Bautzen) ist auf einer Straße ein toter Wolf gefunden worden. Eine Frau meldete das Tier am Sonntagabend, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde das Tier möglicherweise bei einem Unfall verletzt und blieb dann auf der Straße liegen. Eine Verantwortliche des Lupus Instituts für Wolfsmonitoring und -forschung übernahm das Tier.