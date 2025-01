Berlin - Zwei Unbekannte haben in Berlin-Charlottenburg eine Goldschmiede überfallen und beraubt. Nach Angaben der Polizei klingelte einer der Täter am Montagmittag an der Ladentür, die ihm von einer 30 Jahren alten Mitarbeiterin geöffnet wurde. Gemeinsam mit einem Komplizen stürmte er in das Geschäft und bedrohte die 30-Jährige sowie ihre 27 Jahre alte Kollegin mit einer Schusswaffe. Den Angaben zufolge händigten die beiden Frauen den Tätern den Schmuck aus, bevor diese in Richtung Fasanenplatz flüchteten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.