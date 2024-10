Am helllichten Tag überfallen Räuber ein Goldschmiedeatelier. Ihre Beute stehlen sie aus dem Tresor.

Räuber schlagen am helllichten Tag zu. (Archivbild)

Berlin - Zwei unbekannte Männer haben im Berliner Westend ein Goldschmiedeatelier überfallen und beraubt. Laut Polizei klopften die Räuber am Vormittag an die Tür des Geschäfts und erhielten Zutritt. Daraufhin bedrohten sie eine 58-jährige Mitarbeiterin mit einem Elektroschocker, stießen sie zu Boden und sprühten ihr Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend leerten die Täter den Angaben nach den Tresor teilweise. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 58-Jährige mit Augenreizungen zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Die Räuber flüchteten unerkannt. Zu ihrer Beute lagen keine Angaben vor.