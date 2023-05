Lehrte - Unbekannte Räuber haben ein Wettbüro in Lehrte bei Hannover überfallen und sind mit dem geraubten Geld entkommen. Am späten Mittwochabend betraten nach den bisherigen Erkenntnissen zwei Maskierte die Filiale eines Sportwettenanbieters, ein dritter Maskierter stand Schmiere, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Räuber bedrohten einen 24 Jahre alten Angestellten mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und zwangen ihn so, ihnen Bargeld zu geben. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung, die Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.