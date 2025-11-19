Vier Unbekannte bedrohen und berauben einen Mieter im Stadtteil Sudenburg. Zunächst kommen sie unerkannt davon. Doch schnell wendet sich das Blatt - ein Mann sitzt bereits in Haft.

Magdeburg - Nach einem besonders schweren Raub in einem Magdeburger Wohnhaus befindet sich ein Mann in Haft. Der Täter war bereits am Sonntag mit zwei weiteren Männern vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Auch Raubgut wurde den Angaben zufolge sichergestellt. Von einem weiteren mutmaßlichen Täter fehlt jedoch noch jede Spur.

Hintergrund war ein Raubüberfall am letzten Samstag. Vier Unbekannte bedrohten einen 39-Jährigen mit einer Stichwaffe im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei berichtete. Daraufhin wurde das Opfer gezwungen, seinen Wohnungsschlüssel herauszugeben. Die Täter durchwühlten die Wohnräume, entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon und flüchteten in unbekannte Richtung.