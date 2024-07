Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Bahretal - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholversuch auf der A17 bei Bahretal schwer verletzt worden.

Am Dienstagabend habe der 30-Jährige einen Lastwagen auf der zweispurigen Autobahn überholen wollen und dabei ein schnell heranfahrendes Auto auf der linken Spur übersehen, so ein Sprecher der Polizei. Als der Motorradfahrer das erkannte, wollte er den Überholvorgang abbrechen, wich aus und fuhr gegen den hinteren Teil des Lastwagens. Infolgedessen stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Lastwagenfahrer und das weitere Auto setzten ihre Fahrt laut Angaben der Polizei ohne einen Halt fort. Ob wegen Unfallflucht ermittelt werde, müsse noch festgestellt werden, so ein Sprecher.

Die A17 war in Richtung Dresden aufgrund des Unfalls für etwa eine Stunde gesperrt.